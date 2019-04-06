В Германии – массовые протесты против подорожания аренды квартир

Фото: ЕРА

В Берлине десятки тысяч жителей вышли на акцию протеста против роста арендной платы за квартиры. Об этом сообщает DW.

Акцию протеста назвали "Объединения против выселения и безумия квартплат".

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По данным организаторов, в ней приняли участие почти 35 000 человек. Полиция при этом не называет точное число участников, говоря о многих тысячах демонстрантов.

Организаторы акции дали старт законодательной инициативе, предусматривающей отчуждение жилого фонда из собственности концернов - владельцев квартир. По предложениям активистов, концерны, имеющие в собственности более трех тысяч квартир, должны в добровольно-принудительном порядке продать их земельным властям. Перешедшие в муниципальную собственность жилые помещения, в свою очередь, предполагается сдавать по более низким ценам.

Чтобы законодательная инициатива получила статус законопроекта для рассмотрения в бундестаге, ее в течение шести месяцев должны подписать 20000 человек.

Подобные акции прошли в субботу также в 18 немецких и 13 европейских городах.