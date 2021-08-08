В Германии местные власти вернут правительству более двух миллионов доз вакцин от COVID-19
Власти немецких земель вернут федеральному правительству более двух миллионов доз вакцин от COVID-19, которые оказались избыточными из-за снижения спроса на вакцинацию от коронавируса среди населения. Об этом сообщает DW.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, сейчас в Германии полностью вакцинированы 54% населения, одну дозу вакцины получили более 62%.
Правительства 14-ти земель планируют возвращать вакцины и должны сообщить министерству здравоохранения о конкретном количестве 9 августа – речь идет по меньшей мере о 2,3 миллионах доз.
В последнее время в Германии упали темпы вакцинации – часть населения не хочет прививаться от коронавируса.
Избыточные дозы вакцин со складов местных властей отправят в сборные пункты федерального правительства. Предполагается, что их предоставят другим странам. Немецкое правительство намерено до конца года бесплатно предоставить в основном развивающимся странам, по меньшей мере 30 млн доз вакцин производства AstraZeneca и Johnson & Johnson.
- Сегодня стало известно, что в Украине третий день подряд от коронавируса вакцинируют рекордное для страны число людей за сутки.
- В Украине ужесточили правила въезда в страну из-за распространения в мире более заразного штамма коронавируса дельта.
- Минздрав призывает вакцинироваться: привитые будут иметь преимущества при возвращении из-за границы и могут посетить 23 страны Европы.
- Вакцина доступна всем желающим взрослым и некоторым подросткам 12+.
Читайте также: США обновили данные о смертях за период беспрецедентной кампании вакцинации от COVID-19
Комментарии