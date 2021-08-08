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В Германии местные власти вернут правительству более двух миллионов доз вакцин от COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2021, 21:57
В Германии местные власти вернут правительству более двух миллионов доз вакцин от COVID-19 - Фото
Вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Фото: EPA-EFE/Johan Nilsson)

Власти немецких земель вернут федеральному правительству более двух миллионов доз вакцин от COVID-19, которые оказались избыточными из-за снижения спроса на вакцинацию от коронавируса среди населения. Об этом сообщает DW.

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Как отмечается, сейчас в Германии полностью вакцинированы 54% населения, одну дозу вакцины получили более 62%.

Правительства 14-ти земель планируют возвращать вакцины и должны сообщить министерству здравоохранения о конкретном количестве 9 августа – речь идет по меньшей мере о 2,3 миллионах доз.

В последнее время в Германии упали темпы вакцинации – часть населения не хочет прививаться от коронавируса.

Избыточные дозы вакцин со складов местных властей отправят в сборные пункты федерального правительства. Предполагается, что их предоставят другим странам. Немецкое правительство намерено до конца года бесплатно предоставить в основном развивающимся странам, по меньшей мере 30 млн доз вакцин производства AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Читайте также: США обновили данные о смертях за период беспрецедентной кампании вакцинации от COVID-19

Наталия Медведева
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вакцина коронавирус вакцинация Германия
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