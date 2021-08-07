В Украине третий день подряд вакцинируют от коронавируса рекордное число людей
07.08.2021, 09:16
Вакцинация против коронавируса в Украине (фото - SERGEY DOLZHENKO/ЕРА)
В Украине третий день подряд от коронавируса вакцинируют рекордное для страны число людей за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За вчера, 6 августа 2021 года, были вакцинированы от COVID-19 170 602 человека. Первую дозу вакцины получили 101 550 человек, вторую – 69 052.
С начала кампании по вакцинации привито 4 055 092 человека, из них первую дозу получили 4 055 090, полностью иммунизированы – 2 353 218. Всего сделаны 6 408 308 прививок.
- В Украине ужесточили правила въезда в страну из-за распространения в мире более заразного штамма коронавируса дельта.
- Минздрав призывает вакцинироваться: привитые будут иметь преимущества при возвращении из-за границы и могут посетить 23 страны Европы.
- Вакцина доступна всем желающим взрослым и некоторым подросткам 12+.
- Вчера, 5 августа, в Киеве в аэропорту "Жуляны" открыли пункт вакцинации от COVID-19.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 1054 новых случая коронавируса.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев • 4B
Business Analyst
Киев • Semantrum
Юрисконсульт
Киев • Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии