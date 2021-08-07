В Украине третий день подряд вакцинируют от коронавируса рекордное число людей

В Украине третий день подряд от коронавируса вакцинируют рекордное для страны число людей за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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За вчера, 6 августа 2021 года, были вакцинированы от COVID-19 170 602 человека. Первую дозу вакцины получили 101 550 человек, вторую – 69 052.

С начала кампании по вакцинации привито 4 055 092 человека, из них первую дозу получили 4 055 090, полностью иммунизированы – 2 353 218. Всего сделаны 6 408 308 прививок.

Денис Юдин

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