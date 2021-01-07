В Германии создали фонд для достройки Северного потока-2 в обход санкций США – Bild

Правительство земли Мекленбург-Передняя Померания в ФРГ учредило государственный фонд для обхода санкций США против Северного потока-2. Об этом сообщает Bild.

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Фонд должен поддерживать мероприятия по охране климата и активистов гражданского общества. В то же время, он должен внести вклад в завершение строительства газопровода Северный поток-2.

Фонд сможет самостоятельно заказывать услуги по достройке газопровода, что выведет из-под американских санкций подрядчиков.

В Правительстве земли Мекленбург-Передняя Померания сообщили, что со стороны государства уставной капитал фонда составит 200 000 евро, в то время как Nord Stram 2 AG, дочерняя компания российского Газпрома, внесет 20 млн евро, сообщает Bild.

Денис Юдин

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