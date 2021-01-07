В Германии создали фонд для достройки Северного потока-2 в обход санкций США – Bild
Правительство земли Мекленбург-Передняя Померания в ФРГ учредило государственный фонд для обхода санкций США против Северного потока-2. Об этом сообщает Bild.
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Фонд должен поддерживать мероприятия по охране климата и активистов гражданского общества. В то же время, он должен внести вклад в завершение строительства газопровода Северный поток-2.
Фонд сможет самостоятельно заказывать услуги по достройке газопровода, что выведет из-под американских санкций подрядчиков.
В Правительстве земли Мекленбург-Передняя Померания сообщили, что со стороны государства уставной капитал фонда составит 200 000 евро, в то время как Nord Stram 2 AG, дочерняя компания российского Газпрома, внесет 20 млн евро, сообщает Bild.
- В декабре 2019 года США ввели санкции в отношении трубоукладчиков Северного потока-2. В ответ в Газпроме заявили, что строительство газопровода будет завершено российскими мощностями. 24 сентября 2020 года в МИД России признали, что санкции угрожают проекту.
- 11 октября 2020 года Bloomberg сообщил, что санкции против Северного потока-2 включат в законопроект об обороне США. Они нацелены на страховые и сертификационные компании, которые работают с российскими судами над завершением газопровода.
- 1 декабря Bloomberg сообщил, что компания Nord Stream 2 AG нашла способ обойти американские санкции и может продолжить строительство Северного потока-2 5 декабря. На следующий день Bild сообщил, что для прокладки газопровода в Германии создадут климатический фонд, который признает Северный поток-2 важным для экологии.
- 11 декабря строительство Северного потока-2 возобновили в Германии. В январе 2021 года укладку российского газопровода возобновят в Дании.
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