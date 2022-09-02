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В главных учениях РФ поучаствуют в пять раз меньше военных, чем в предыдущих – Британия

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 09:14
В главных учениях РФ поучаствуют в пять раз меньше военных, чем в предыдущих – Британия - Фото
Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: EPA)

В российских учениях "Восток-2022" будут участвовать в пять раз меньше военных, чем в предыдущих. Об этом сообщает Минобороны Британии со ссылкой на выводы своей разведки.

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Учения "Восток-2022" начались 1 сентября, в них участвуют разные страны. Учения – стратегические, кульминация военного учебного года в РФ, объясняют британцы.

Россия публично заявляла, что в них примут участие 50 000 военных, но это маловероятно, говорят разведчики. По их оценке, в этом году смогут активно поучаствовать более 15 000 военных – 20% от участников последних учений "Восток-2018".

Война в Украине показала, что российские стратегические учения, такие как "Восток", не сильно помогли РФ в проведении крупномасштабных сложных операций. Такие учения проходят по жесткому сценарию, инициатива на них не поощряется. Цель учений – впечатлить российских лидеров и международную аудиторию.

  • С 8 по 14 сентября армии Беларуси и РФ проведут "учения" возле Житомирской, Волынской и Ровенской областей.

Читайте также: У Зеленского отреагировали на учения в Беларуси: Пусть учатся эффективно сдаваться в плен

Марко Сировой
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учения армия рф войска россии разведка великобритании восток-2022
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