В Гонконге украли 600 рулонов туалетной бумаги из-за коронавируса

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В Гонконге вооруженные мужчины украли 600 рулонов туалетной бумаги на сумму $130. В регионе дефицит этого товара из-за паники вокруг вспышки коронавируса COVID19. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел перед магазином. Трое мужчин угрожали ножом сотруднику службы доставки, который разгружал товар. Они украли у него 600 рулонов туалетной бумаги, стоимость которых составила $130. Полиции удалось задержать двух злоумышленников и изъять часть похищенного товара.

BBC отмечают, что рис, макароны и предметы личной гигиены сейчас в дефиците в Гонконге. По мнению властей, панику среди населения вызывают ложные слухи о вирусе в интернете.

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию нового типа. По состоянию на 12 февраля было 45 182 зараженных, 1115 погибших, 4820 выздоровевших.

фициальным названием нового коронавируса из Китая стало COVID19 (Corona Virus Disease) 11 февраля сообщалось , что о

По состоянию на утро 16 февраля новым коронавирусом COVID-2019 заразились 69 256 человек.

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