В Гонконге украли 600 рулонов туалетной бумаги из-за коронавируса

В Гонконге вооруженные мужчины украли 600 рулонов туалетной бумаги на сумму $130. В регионе дефицит этого товара из-за паники вокруг вспышки коронавируса COVID19. Об этом сообщает BBC.
Инцидент произошел перед магазином. Трое мужчин угрожали ножом сотруднику службы доставки, который разгружал товар. Они украли у него 600 рулонов туалетной бумаги, стоимость которых составила $130. Полиции удалось задержать двух злоумышленников и изъять часть похищенного товара.
BBC отмечают, что рис, макароны и предметы личной гигиены сейчас в дефиците в Гонконге. По мнению властей, панику среди населения вызывают ложные слухи о вирусе в интернете.
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