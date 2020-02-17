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В Гонконге украли 600 рулонов туалетной бумаги из-за коронавируса

В Гонконге украли 600 рулонов туалетной бумаги из-за коронавируса - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
17.02.2020, 09:36

Сейчас в Гонконге рис, макароны и предметы личной гигиены в дефиците из-за паники вокруг слухов о вспышке коронавируса COVID19

В Гонконге вооруженные мужчины украли 600 рулонов туалетной бумаги на сумму $130. В регионе дефицит этого товара из-за паники вокруг вспышки коронавируса COVID19. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел перед магазином. Трое мужчин угрожали ножом сотруднику службы доставки, который разгружал товар. Они украли у него 600 рулонов туалетной бумаги, стоимость которых составила $130. Полиции удалось задержать двух злоумышленников и изъять часть похищенного товара.

BBC отмечают, что рис, макароны и предметы личной гигиены сейчас в дефиците в Гонконге. По мнению властей, панику среди населения вызывают ложные слухи о вирусе в интернете.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию нового типа. По состоянию на 12 февраля было 45 182 зараженных, 1115 погибших, 4820 выздоровевших.
  • 11 февраля сообщалось, что официальным названием нового коронавируса из Китая стало COVID19 (Corona Virus Disease).
  • По состоянию на утро 16 февраля новым коронавирусом COVID-2019 заразились 69 256 человек.

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