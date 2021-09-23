В Хельсинки прошли шестичасовые переговоры высшего командования США и России
23.09.2021, 10:36
Марк Милли (фото - EPA)
Высшие офицеры США и России провели шестичасовые переговоры в Хельсинки вчера, 22 сентября 2021 года. Об этом сообщает Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Во встрече участвовали председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и начальник Генштаба России генерал Валерий Герасимов. Они не встречались лично с 2019 года.
Подробности переговоров не раскрываются. Военные США дали точную информацию о длительности встречи, но ничего не сообщили о ее повестке, отметив, что переговоры были нацелены на "снижение риска и оперативное разрешение конфликтов".
Российская сторона подтвердила, что переговоры касались снижения рисков.
- 16 июня президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин встретились в Женеве. LIGA.net вела хронику саммита.
- 31 августа США вывели войска из Афганистана, завершив 20-летнюю миссию.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев • Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев • Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформаціїРазместить вакансию
Киев • LIGA.net
Последние новости
Комментарии