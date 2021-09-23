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В Хельсинки прошли шестичасовые переговоры высшего командования США и России

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 10:36
В Хельсинки прошли шестичасовые переговоры высшего командования США и России - Фото
Марк Милли (фото - EPA)

Высшие офицеры США и России провели шестичасовые переговоры в Хельсинки вчера, 22 сентября 2021 года. Об этом сообщает Reuters.

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Во встрече участвовали председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и начальник Генштаба России генерал Валерий Герасимов. Они не встречались лично с 2019 года.

Подробности переговоров не раскрываются. Военные США дали точную информацию о длительности встречи, но ничего не сообщили о ее повестке, отметив, что переговоры были нацелены на "снижение риска и оперативное разрешение конфликтов".

Российская сторона подтвердила, что переговоры касались снижения рисков.

Денис Юдин
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