В Иерусалиме произошел теракт у Стены Плача: стрелка ищет полиция

Вчера ночью неизвестный открыл стрельбу в районе Стены Плача в Иерусалиме, пострадали ряд людей. Об этом сообщает The Jeruslaem Post.

По словам очевидцев, террорист начал стрелять в сторону автобуса, который выехал от Стены Плача в сторону города. Были ранены по меньшей мере восемь человек, в том числе двое – тяжело, пятеро – в легкой и средней форме.

Среди раненых была беременная женщина, которой пришлось сделать кесарево сечение – ребенок в тяжелом, но стабильном состоянии.

Awful scenes from Jerusalem after a terror attack. Multiple people injured including a pregnant woman. The terrorist fled towards Silwan and has not yet been apprehended.



