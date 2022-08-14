В Иерусалиме произошел теракт у Стены Плача: стрелка ищет полиция

Вчера ночью неизвестный открыл стрельбу в районе Стены Плача в Иерусалиме, пострадали ряд людей. Об этом сообщает The Jeruslaem Post.

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По словам очевидцев, террорист начал стрелять в сторону автобуса, который выехал от Стены Плача в сторону города. Были ранены по меньшей мере восемь человек, в том числе двое – тяжело, пятеро – в легкой и средней форме.

Среди раненых была беременная женщина, которой пришлось сделать кесарево сечение – ребенок в тяжелом, но стабильном состоянии.

Awful scenes from Jerusalem after a terror attack. Multiple people injured including a pregnant woman. The terrorist fled towards Silwan and has not yet been apprehended.



pic.twitter.com/47MB9PL0cc — Emily Schrader – אמילי שריידר (@emilykschrader) August 13, 2022

Полиция перекрыла Старый город, заблокировав въезд и выезд в этот район и на площадь у Стены Плача, правоохранители также вошли в соседний район Сильван и задействовали вертолеты для поиска стрелка.

"Силы безопасности работают над поимкой террориста и не остановятся, пока он не будет пойман. Каждый, кто попытается причинить нам вред, заплатит цену за причинение вреда гражданскому населению", – заявил премьер Израиля Яир Лапид.

7 августа премьер Израиля заявил о достижении цели операции в секторе Газа. Ранее Израиль заявлял, что ликвидировал основных лидеров "Исламского джихада" в рамках операции.

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Марк Сировой

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