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В Иерусалиме произошел теракт у Стены Плача: стрелка ищет полиция

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 08:05
В Иерусалиме произошел теракт у Стены Плача: стрелка ищет полиция - Фото
Теракт в Иерусалиме (фото - UNITED HATZALAH, The Jerusalem Post)

Вчера ночью неизвестный открыл стрельбу в районе Стены Плача в Иерусалиме, пострадали ряд людей. Об этом сообщает The Jeruslaem Post.

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По словам очевидцев, террорист начал стрелять в сторону автобуса, который выехал от Стены Плача в сторону города. Были ранены по меньшей мере восемь человек, в том числе двое – тяжело, пятеро – в легкой и средней форме.

Среди раненых была беременная женщина, которой пришлось сделать кесарево сечение – ребенок в тяжелом, но стабильном состоянии.

Полиция перекрыла Старый город, заблокировав въезд и выезд в этот район и на площадь у Стены Плача, правоохранители также вошли в соседний район Сильван и задействовали вертолеты для поиска стрелка.

"Силы безопасности работают над поимкой террориста и не остановятся, пока он не будет пойман. Каждый, кто попытается причинить нам вред, заплатит цену за причинение вреда гражданскому населению", – заявил премьер Израиля Яир Лапид.

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Марк Сировой
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Иерусалим теракт стрельба стена плача
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