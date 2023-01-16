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В Ижевске не хотят завод по сборке военных дронов – боятся "прилетов". До ВСУ – 1300 км

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 13:13
В Ижевске не хотят завод по сборке военных дронов – боятся
ТРЦ Италмас в Ижевске (фото: местный ресурс)

Жители Ижевска в Удмуртии (РФ) протестуют в Сети против переоборудования ТРЦ на северо-востоке города в завод по сборке военных беспилотников, предположительно "Герань-2"/Shahed-136: боятся, что по нему будет нанесен удар. Петиция с призывом не допустить этого в жилой застройке опубликована на сайте Change.org.

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Автор петиции пишет, что местные власти намерены переделать ТРЦ "Италмас" (владелец – якобы Александр Захаров, главный конструктор Zala Aero, дочки концерна "Калашников") в предприятие ВПК. Еще летом 2022 года стало известно, что ТРЦ хотят перевести "на военные рельсы", и до конца января арендаторы якобы должны освободить помещения.

"Это фактически наклеивает на жилые районы Ижевска большую мишень, которую видно даже из космоса. <...> Он дает координаты для террористов, диверсантов и вредителей" , – переживает россиянин и призывает "человека, который на весь мир рассказывает, где будет секретный завод", "увезти быстро и надолго, как в советское время".

Смотрите видео: Журналисты идентифицировали четырех российских операторов шахедов

Инициатор протестной кампании пишет, что "то, что здесь происходит, – либо жадность, либо диверсия против России, ее народа и его безопасности".

От Ижевска до ближайшей свободной от оккупантов территории Украины – около 1300 км.



На момент публикации новости петицию подписали почти 2500 человек.
  • Российские оккупанты применяют против Украины иранские дроны-камикадзе Shahed-131/136, называя их "Герань-1" и "Герань-2".
  • Москва намерена запустить производство таких дронов в РФ. В Киеве заявили, что сборку БПЛА враг может начать в Тольятти и других местах.
Євген Пилипенко
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Ижевск война Иран БПЛА ОПК беспилотник впк петиция дрон-камикадзе Shahed-136 Герань-2
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