В Ижевске не хотят завод по сборке военных дронов – боятся "прилетов". До ВСУ – 1300 км

Жители Ижевска в Удмуртии (РФ) протестуют в Сети против переоборудования ТРЦ на северо-востоке города в завод по сборке военных беспилотников, предположительно "Герань-2"/Shahed-136: боятся, что по нему будет нанесен удар. Петиция с призывом не допустить этого в жилой застройке опубликована на сайте Change.org.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Автор петиции пишет, что местные власти намерены переделать ТРЦ "Италмас" (владелец – якобы Александр Захаров, главный конструктор Zala Aero, дочки концерна "Калашников") в предприятие ВПК. Еще летом 2022 года стало известно, что ТРЦ хотят перевести "на военные рельсы", и до конца января арендаторы якобы должны освободить помещения.

"Это фактически наклеивает на жилые районы Ижевска большую мишень, которую видно даже из космоса. <...> Он дает координаты для террористов, диверсантов и вредителей" , – переживает россиянин и призывает "человека, который на весь мир рассказывает, где будет секретный завод", "увезти быстро и надолго, как в советское время".

Смотрите видео: Журналисты идентифицировали четырех российских операторов шахедов

Инициатор протестной кампании пишет, что "то, что здесь происходит, – либо жадность, либо диверсия против России, ее народа и его безопасности".

От Ижевска до ближайшей свободной от оккупантов территории Украины – около 1300 км.

Российские оккупанты применяют против Украины иранские дроны-камикадзе Shahed-131/136, называя их "Герань-1" и "Герань-2".

Москва намерена запустить производство таких дронов в РФ. В Киеве заявили, что сборку БПЛА враг может начать в Тольятти и других местах.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

На момент публикации новости петицию подписали почти 2500 человек.