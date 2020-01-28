В Иране назвали план Трампа по Ближнему Востоку "односторонним"

Дональд Трамп (Фото: Alex Edelman/EPA)

Мирный план президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке представляет из себя исключительно сделку между Соединенными Штатами и Израилем. Об этом заявил советник президента Ирана, отклонив предложение американского лидера как одно из проявлений "навязывания и санкций", передает Reuters.

"Это сделка между сионистским режимом (Израиль) и Америкой. Взаимодействие с палестинцами не входит в его повестку дня. Это не мирный план, а план навязывания и санкций", - написал Хесамеддин Ашена после того, как Трамп обнародовал детали плана в Вашингтоне.