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В Иране призвали выслать британского посла за участие в акции

В Иране призвали выслать британского посла за участие в акции - Фото
Протесты в Тегеране (фото - EPA)
12.01.2020, 14:08

Роба Макэйра задержали на несколько часов после участия в акции протеста 11 января

В Иране депутат меджлиса 12 января призвал выслать из страны британского посла Роба Макейра за участие в митинге протеста в Тегеране против Корпуса стражей исламской революции (КСИР, - ред.) в связи с уничтожением силами КСИР украинского пассажирского самолета PS752. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Будучи послом, следует знать законы и предписания страны и уважать дипломатические критерии", - заявил Алаэддин Боруджерди, который ранее занимал пост заместителя главы МИД Ирана.

Информационное агентство Tasnim цитирует слова депутата, заявившего, что дипломату, который участвует в протестных акциях, касающихся внутренних дел Ирана, нечего делать в Иране. Поэтому министру иностранных дел Ирана Мохаммеду Джавадку Зарифу следует выслать британского посла, считает Боруджерди.

  • 11 января в Тегеране жители города вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против действий правительства Ирана, которое пыталось утаить информацию о том, что иранские военные сбили украинский самолет.
  • В этот же день в Тегеране арестовали посла Великобритании в Иране Роберта Макейра. Его взяли под стражу на несколько часов по обвинению в подстрекательстве протестующих в университете Амира Акабира, а затем освободили.

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