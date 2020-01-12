В Иране призвали выслать британского посла за участие в акции

В Иране депутат меджлиса 12 января призвал выслать из страны британского посла Роба Макейра за участие в митинге протеста в Тегеране против Корпуса стражей исламской революции (КСИР, - ред.) в связи с уничтожением силами КСИР украинского пассажирского самолета PS752. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Будучи послом, следует знать законы и предписания страны и уважать дипломатические критерии", - заявил Алаэддин Боруджерди, который ранее занимал пост заместителя главы МИД Ирана.
Информационное агентство Tasnim цитирует слова депутата, заявившего, что дипломату, который участвует в протестных акциях, касающихся внутренних дел Ирана, нечего делать в Иране. Поэтому министру иностранных дел Ирана Мохаммеду Джавадку Зарифу следует выслать британского посла, считает Боруджерди.
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