В Испании объявили досрочные парламентские выборы

Педро Санчес (фото - EPA)

Внеочередные парламентские выборы в Испании состоятся 10 ноября. Об этом и.о. председателя испанского правительства Педро Санчес заявил во вторник, 17 сентября, сообщает Deutsche Welle.

Санчес возложил на оппозиционные партии ответственность за невозможность формирования большинства в парламенте.

Несколькими часами ранее многомесячные переговоры о формировании правительства в стране завершились провалом.

Король Испании Филипп VI после встреч с лидерами партий решил не выдвигать кандидатов на должность председателя кабинета министров. Ни один из кандидатов не обладает необходимой поддержкой парламентариев, говорилось в сообщении канцелярии монарха.

Предстоящие выборы станут четвертыми за последние четыре года.

"На парламентских выборах в конце апреля больше всего голосов набрала Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), однако она не получила большинство мандатов в парламенте", - отмечается в сообщении.

В качестве вероятных союзников социалистов могли выступить левые популисты из партии Подемос (Мы можем).

Издание отмечает, что разногласия между генеральным секретарем ИСРП Санчесом и лидером Подемос Пабло Иглесиасом привели к невозможности договориться.

14 ноября в Брюсселе выступили министры обороны и иностранных дел Испании, которые сообщили о вмешательстве групп из России в ходе референдума о независимости Каталонии с целью дестабилизировать ситуацию в стране.

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