В Испании объявили досрочные парламентские выборы

Внеочередные парламентские выборы в Испании состоятся 10 ноября. Об этом и.о. председателя испанского правительства Педро Санчес заявил во вторник, 17 сентября, сообщает Deutsche Welle.
Санчес возложил на оппозиционные партии ответственность за невозможность формирования большинства в парламенте.
Несколькими часами ранее многомесячные переговоры о формировании правительства в стране завершились провалом.
Король Испании Филипп VI после встреч с лидерами партий решил не выдвигать кандидатов на должность председателя кабинета министров. Ни один из кандидатов не обладает необходимой поддержкой парламентариев, говорилось в сообщении канцелярии монарха.
Предстоящие выборы станут четвертыми за последние четыре года.
"На парламентских выборах в конце апреля больше всего голосов набрала Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), однако она не получила большинство мандатов в парламенте", - отмечается в сообщении.
В качестве вероятных союзников социалистов могли выступить левые популисты из партии Подемос (Мы можем).
Издание отмечает, что разногласия между генеральным секретарем ИСРП Санчесом и лидером Подемос Пабло Иглесиасом привели к невозможности договориться.
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