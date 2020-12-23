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В Италии семьи умерших от COVID-19 подали в суд на власть, требуют €100 млн компенсации

23.12.2020, 17:13
В Италии семьи умерших от COVID-19 подали в суд на власть, требуют €100 млн компенсации - Фото
Кладбище умерших от COVID-19 в Бергамо (Фото: EPA-EFE/TIZIANO MANZONI)

В Италии около 500 родственников людей, умерших от COVID-19, заявили о подаче судебного иска против региональных и национальных властей, требуя возмещения ущерба в размере 100 млн евро. Об этом сообщает Reuters.

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Гражданский иск направлен против премьер-министра Джузеппе Конте, министра здравоохранения Роберто Сперанца и губернатора северной области Ломбардия Аттилио Фонтана.

В Италии, первой западной стране, пострадавшей от коронавируса, с начала эпидемии в феврале погибло почти 70 000 человек – это самый высокий показатель в Европе и пятый в мире.

Иск подали члены организации Noi Denunceremo ("Мы обратимся в суд"), созданной в апреле для представления интересов родственников людей, умерших в Бергамо, одном из наиболее пострадавших городов Ломбардии.

Истцы заявляют, что местные власти Ломбардии и центральное правительство не смогли предпринять быстрых действий, которые помогли бы избежать необходимости национальной изоляции и экономического ущерба, который она принесла.

"У власти потребуют компенсацию в среднем 259 000 евро на человека при общих затратах около 100 миллионов евро", – говорится в заявлении организации.

В июне Noi Denunceremo уже обращалась в прокуратуру Бергамо с просьбой выяснить возможность уголовной ответственности за борьбу с пандемией. Тогда Конте допросили в прокуратуре в качестве свидетеля, но уголовное расследование против него отсутствует.

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Наталия Медведева
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