В Израиле избран новый президент

Новым президентом Израиля избран председатель Еврейского агентства "Сохнут" Ицхак Герцог. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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За Герцога проголосовали 87 депутатов Кнессета. Его соперницей была лауреат Премии Израиля Мирьям Перец, получившая 27 голосов.

Герцог сменит на должности президента Реувена Ривлина, чей срок полномочий истечет 9 июля 2021 года.

Отец победителя Хаим Герцог был шестым президентом Израиля, отмечают журналисты, Герцог станет одиннадцатым.

Герцог родился в 1960 году. Майор запаса, служил в военной разведке. Занимал должности председателя Национального управления по борьбе с наркотиками Израиля и министра социального обеспечения, избирался в Кнессет. В 2013 году занял пост председателя партии Авода и был лидером оппозиции в парламенте Израиля. С августа 2018 года был главой Еврейского агенства "Сохнут", которое занимается репатриацией в Израиль.

Президент Израиля избирается парламентом, является главой государства и выполняет преимущественно представительские и церемониальные функции.

В декабре 2020 года в Израиле распустили парламент, в стране назначили четвертые выборы за два года.

23 марта 2021 года в Израиле прошли парламентские выборы, партия премьера Биньямина Нетаньяху не смогла получить большинство в Кнессете.

31 мая стало известно, что оппозиция договаривается о коалиции в Кнессете, в которую не войдет Нетаньяху.

Денис Юдин

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