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В Израиле избран новый президент

02.06.2021, 14:55
В Израиле избран новый президент - Фото
Ицхак Герцог и Биньямин Нетаньяху (Фото 0 Ronen Zvulun, EPA)

Новым президентом Израиля избран председатель Еврейского агентства "Сохнут" Ицхак Герцог. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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За Герцога проголосовали 87 депутатов Кнессета. Его соперницей была лауреат Премии Израиля Мирьям Перец, получившая 27 голосов.

Герцог сменит на должности президента Реувена Ривлина, чей срок полномочий истечет 9 июля 2021 года.

Отец победителя Хаим Герцог был шестым президентом Израиля, отмечают журналисты, Герцог станет одиннадцатым.

Герцог родился в 1960 году. Майор запаса, служил в военной разведке. Занимал должности председателя Национального управления по борьбе с наркотиками Израиля и министра социального обеспечения, избирался в Кнессет. В 2013 году занял пост председателя партии Авода и был лидером оппозиции в парламенте Израиля. С августа 2018 года был главой Еврейского агенства "Сохнут", которое занимается репатриацией в Израиль.

Президент Израиля избирается парламентом, является главой государства и выполняет преимущественно представительские и церемониальные функции.

Денис Юдин
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кнессет Реувен Ривлин Ицхак Герцог президент Израиля
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