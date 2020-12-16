Крушение самолета МАУ. Канада не верит в версию Ирана о "человеческом факторе"

Советник премьер-министра Канады презентовал отчет, в котором поддается сомнению объективность расследования Ираном катастрофы Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Глава МИД Канады заявил, что не верит в человеческую ошибку как причину инцидента. Об этом Франсуа-Филипп Шампань сказал в интервью CBC News.

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У министра спросили, принимает ли он объяснения Ирана. Шампань ответил отрицательно, но отказался сказать, что, по его мнению, стало причиной катастрофы.

"Я говорю, что мы видели, как по авиакомпании запускали ракеты, и это вызвало у меня множество вопросов", – сказал министр.

Он также отметил, что его беспокоит качество информации о расследовании крушения, которую предоставляет Тегеран. "Я буду подвергать сомнению все, что они говорят, потому что я ничего не принимаю за чистую монету", – сказал Шампань.

По его словам, разобраться в случившемся сложно, поскольку Иран не предоставляет Канаде доступа к свидетелям, уликам и подозреваемым. Министр сказал, что продолжит требовать от Ирана ответы.

Комментарии главы МИД были сделаны в тот день, когда специальный советник премьер-министра Джастина Трюдо Ральф Гудейл опубликовал отчет, в котором говорится, что Иран не должен самостоятельно вести расследование, поскольку именно действия иранских военных стали причиной крушения лайнера.

"Сторона, ответственная за ситуацию, расследует себя, в основном тайно. Это не внушает доверия", – написал Гудейл в отчете.

"В обстоятельствах дела, которые известны на этот момент, есть признаки некомпетентности, безрассудства и бессмысленного пренебрежения к невинным человеческим жизням", – также говорится в отчете.

Вадим Ребрина

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