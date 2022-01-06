В Казахстан приедут не больше 3000 военных российского ОДКБ – посол
06.01.2022, 14:23
Протесты в Казахстане (Фото - EPA)
В Казахстан прибудут не более 3000 военных российского военного блока Организация договора о коллективной безопасности. Об этом заявил в эфире Украина 24 посол Казахстана в Киеве Дархан Калетаев.
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Он отметил, что количество военных определено 3000, сейчас идет их передислокация.
"Это из разных стран – Армении, Кыргызстана, Узбекистана, России. Все члены-участники ОДКБ посылают свои силы. Общее количество – 3000", – сказал Калетаев.
Посол также заверил, что больше 3000 военных ОДКБ в Казахстане не будет.
"Не будет ни больше, ни меньше", – сказал он.
- С 2 января в Казахстане идут протесты. Изначальным требованием было снижение цен на автогаз, затем демонстранты начали требовать отставки режима.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, поручил снизить цены на газ и сменил на посту главы Совбеза экс-президента Нурсултана Назарбаева.
- Однако протесты продолжались, были захваты админзданий и аэропорта в Алматы.
- Власти Казахстана начали в Алматы спецоперацию и позвали на помощь российский блок ОДКБ. В Казахстан вылетели российские десантники.
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