В Казахстан приедут не больше 3000 военных российского ОДКБ – посол

В Казахстан прибудут не более 3000 военных российского военного блока Организация договора о коллективной безопасности. Об этом заявил в эфире Украина 24 посол Казахстана в Киеве Дархан Калетаев.

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Он отметил, что количество военных определено 3000, сейчас идет их передислокация.

"Это из разных стран – Армении, Кыргызстана, Узбекистана, России. Все члены-участники ОДКБ посылают свои силы. Общее количество – 3000", – сказал Калетаев.

Посол также заверил, что больше 3000 военных ОДКБ в Казахстане не будет.

"Не будет ни больше, ни меньше", – сказал он.

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Марк Сировой

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