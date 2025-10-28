В Кении разбился самолет с 12 туристами: все погибли – фото

Самолет 5Y-CCA (Иллюстративное фото: jetphotos.com)

В Кении разбился самолет с 12 людьми на борту, сообщило Управление гражданской авиации страны (KCAA). По данным полиции, все погибли, передают Xinhua и BBC.

По данным управления авиации, легкомоторный самолет с регистрационным номером 5Y-CCA следовал из Диани в Кичва Тембо. Он потерпел крушение в 05:30 по Гринвичу (03:50 по Киеву) в прибрежном округе Квале.

"На борту самолета находились 12 человек. Правительственные органы уже прибыли на место происшествия, чтобы установить причину аварии и ее последствия", – сообщили в KCAA.

Полиция сообщила, что в результате крушения погибли все находившиеся на борту пассажиры, предположительно, туристы. Они направлялись в национальный заповедник Масаи-Мара.

Самолет принадлежал авиакомпании, выполнявшей рейсы между Момбасой и другими популярными туристическими направлениями страны.

По данным кенийского телеканала Citizen TV, после удара самолет загорелся. На месте ведутся спасательные работы, но из-за плохой погоды они осложнены.

Кадры с места (Фото: kbc.co.ke)

