У Кенії розбився літак із 12 туристами: усі загинули – фото

У Кенії розбився літак із 12 людьми на борту, повідомило Управління цивільної авіації країни (KCAA). За даними поліції, усі загинули, передають Xinhua та BBC.

За даними управління авіації, легкомоторний літак із реєстраційним номером 5Y-CCA прямував із Діани в Кічва Тембо. Він зазнав аварії о 05:30 за Гринвічем (03:50 за київським часом) у прибережному окрузі Квале.

"На борту літака перебували 12 осіб. Урядові органи вже прибули на місце події, щоб встановити причину аварії та її наслідки", – повідомили в KCAA.

Поліція повідомила, що внаслідок аварії загинули всі пасажири, які перебували на борту, імовірно, туристи. Вони прямували в національний заповідник Масаї-Мара.

Літак належав авіакомпанії, що виконувала рейси між Момбасою та іншими популярними туристичними напрямками країни.

За даними кенійського телеканалу Citizen TV, після удару літак загорівся. На місці тривають рятувальні роботи, але через погану погоду вони ускладнені.

ДОПОЛНЕНО о 13:47. Кенійська авіакомпанія Mombasa Air Safar повідомила, що на борту літака були 10 пасажирів, серед яких вісім угорців та два німці. Капітаном літака був кенієць. Про 12 жертв не повідомляється, передає Reuters. Тих, хто вижив, немає.

Кадри з місця (Фото: kbc.co.ke)

