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Китай не пустил в страну экспертов ВОЗ: ехали изучать происхождение коронавируса

06.01.2021, 10:00
Китай не пустил в страну экспертов ВОЗ: ехали изучать происхождение коронавируса - Фото
Фото: Jerome Favre/EPA

Власти Китая отказали экспертам Всемирной организации здравоохранения во въезде в страну для расследования возможного происхождения коронавируса в городе Ухань. Официальных причин для отказа названо не было, пишет BBC.

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Как сообщили в ВОЗ, ученым не выдали визы на въезд, из-за чего некоторым из них пришлось возвращаться с полдороги. "Я очень разочарован тем, что Китай не дал разрешение на прибытие группы, учитывая, что два человека уже начали поездку, а другие должны были выезжать с минуты на минуту", – отметил глава ВОЗ Теодор Гебреисус.

Он заявил, что вначале китайская сторона уверяла его, что постарается ускорить все внутренние процедуры, необходимые для въезда делегации в страну, а после – отказалась выдавать визы. Ориентировочно расследование ВОЗ по COVID-19 должно было начаться в Ухане в январе 2021 года.

  • Впервые о новом коронавирусе стало известно после вспышки заболеваемости в китайском Ухане в конце 2019-го – начале 2020-го. 
  • В марте 2020 года госсекретарь США Майкл Помпео обвинил власть Китая в "утаивании" от мира информации, необходимой для предотвращения новых случаев заражения коронавирусом.
  • В мае более 120 стран призвали начать тщательное расследование происхождения и причин распространения СOVID-19. В Китае заявили, что готовы к этому.
  • 5 января 2021 года ВОЗ направила в Китай экспертов для изучения происхождения коронавируса, однако китайская сторона не спешила пропускать ученых. 

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Дарья Мостовая
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Китай расследование ВОЗ въезд ухань коронавирус

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