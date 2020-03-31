В Китае сосредоточат внимание на бессимптомных носителях коронавируса

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В Китае решили изолировать на две недели всех, кто контактировал или мог контактировать с людьми, заболевшими коронавирусом. Власти обеспокоены появлением новых случаев болезни на территории Китая и считают, что люди могут не иметь признаков коронавирусной инфекции, но при этом заражать других. Об этом пишет Reuters.

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На 30 марта Национальная комиссия здравоохранения Китая насчитала 1541 случай возможного бессимптомного носительства вируса SARS-CoV-2. С 1 апреля все данные по таким случаям будут официально включаться в ежедневный отчет комиссии наравне с информацией по заболевшим и умершим китайским гражданам, отмечает издание.

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