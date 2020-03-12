В Китае заявили, что они прошли пик вспышки коронавируса

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Пик вспышки нового коронавируса COVID-19 в Китае миновал. Об этом сообщает представитель Госкомитета Китая по делам здравоохранения Ми Фэн, передает Русская служба Синьхуа.

Он заявил, что количество новых случаев заболевания продолжает уменьшаться, общая эпидемическая ситуация остается на низком уровне. Вчера в эпицентре вспышки в провинции Хубэй были зарегистрированы лишь восемь случаев заболевания и семь случаев зафиксированы в континентальной части Китая за пределами Хубэй, из которых шесть были завезены из-за рубежа.

По данным Reuters, в Китае также заявили, что глобальное распространение коронавируса может закончиться к июню, если другие страны примут такие же агрессивные меры сдерживания. Старший медицинский советник китайского правительства Чжун Наньшань заявил, что "если некоторые страны не будут серьезно относиться к инфекционной безопасности", то это "продлится дольше".

Вчера советник по нацбезопасности США Роберт О'Брайен обвинил Китай в первоначальном сокрытии вспышки болезни в Хубее.

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