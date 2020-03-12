Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Китае заявили, что они прошли пик вспышки коронавируса

В Китае заявили, что они прошли пик вспышки коронавируса - Фото
Фото: Alex Plavevski/ЕРА
12.03.2020, 15:43

Власти Китая заявляют, что им удалось пройти пик вспышки новой коронавирусной инфекции COVID-19

Пик вспышки нового коронавируса COVID-19 в Китае миновал. Об этом сообщает представитель Госкомитета Китая по делам здравоохранения Ми Фэн, передает Русская служба Синьхуа.

Он заявил, что количество новых случаев заболевания продолжает уменьшаться, общая эпидемическая ситуация остается на низком уровне. Вчера в эпицентре вспышки в провинции Хубэй были зарегистрированы лишь восемь случаев заболевания и семь случаев зафиксированы в континентальной части Китая за пределами Хубэй, из которых шесть были завезены из-за рубежа.

По данным Reuters, в Китае также заявили, что глобальное распространение коронавируса может закончиться к июню, если другие страны примут такие же агрессивные меры сдерживания. Старший медицинский советник китайского правительства Чжун Наньшань заявил, что "если некоторые страны не будут серьезно относиться к инфекционной безопасности", то это "продлится дольше".

Вчера советник по нацбезопасности США Роберт О'Брайен обвинил Китай в первоначальном сокрытии вспышки болезни в Хубее.

Читайте также: Война с COVID-19. Какие суммы разные страны направили на борьбу с коронавирусом

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
Китай пандемия коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 