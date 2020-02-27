В китайском городе-миллионере дают до $1500 за сообщение о заболевании COVID-19

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Власти крупного города в охваченной вспышкой коронавируса COVID-19 китайской провинции Хубэй будут платить жителям до 10 000 юаней (эквивалент ~$1420), если те заранее сообщат о симптомах и проба подтвердит наличие заболевания. Об этом пишет Reuters.

Те, у кого пока не исключают наличие заболевания, сразу же получат по 1000 юаней, а объявленные "подозрительными" - по 2000.

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Цяньцзян с населением около миллиона жителей и плотностью 500 человек на 1 км2, где на 27 февраля зафиксировано около 200 случаев заболевания, находится в 150 км от эпицентра инфекции в Ухане.

Власти пошли на такие меры вслед за рядом других регионов, где предлагают денежное вознаграждение за проактивную позицию граждан.

Ранее методику вознаграждения за прохождение медтестов ввели в Ухане, соседнем Хуангуане и частично в провинции Ханьян. Там, правда, платят меньше - около 500 юаней. СМИ в провинциях Цзянси и Хэбэй также сообщают, что власти некоторых городов предлагают за такое раздаточные материалы на сумму около 300-500 юаней.