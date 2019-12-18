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В Конгрессе США назвали дату голосования за импичмент Трампа

В Конгрессе США назвали дату голосования за импичмент Трампа - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)
18.12.2019, 06:20

Президента США обвиняют по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу

Голосование за импичмент президента США Дональда Трампа в Палате представителей Конгресса США произойдет сегодня, 18 декабря. Об этом вчера заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

По ее словам, расследование было прозрачным и справедливым, и установленные факты свидетельствуют о том, что Трамп злоупотреблял властью в частных политических интересах, а также препятствовал Конгрессу в расследовании.

В случае, если эти обвинения будут поддержаны Палатой представителей, вопрос об отставке Трампа будет рассматривать Сенат.

  • 25 сентября в Конгрессе объявили о начале расследования об импичменте Трампа.
  • 10 декабря стало известно, что в Конгрессе выдвинут обвинения Трампу по двум статьям.

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