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В Латвии перестанут транслировать 16 российских телеканалов

09.02.2021, 14:37
В Латвии перестанут транслировать 16 российских телеканалов - Фото
Фото: depositphotos.com

Исключить 16 российских телеканалов из ретранслируемых в Латвии решил нацсовет страны по электронным СМИ (NEPLP). Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Решение вступит в силу 10 февраля.

Телеканалы не будут ретранслироваться, поскольку NEPLP неизвестен их официальный представитель в Латвии, который мог бы дать согласие на их распространение от имени владельцев.

Прежний правообладатель SIA "TEM LV" сообщил, что с 1 февраля больше не представляет эти каналы. Возможный новый их представитель не предоставил NEPLP никаких документов.

В список каналов, ретрансляция которых будет остановлена, вошли: "РЕН ТВ Балтия", "НТВ МИР Балтия", "Карусель", "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "РОДНОЕ КИНО", "ИНДИЙСКОЕ КИНО", "Кинокомедия", "Киносерия", "КВН ТВ" , "Кухня ТВ", "BOX TV" и "HD Life".

Денис Юдин
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Россия Латвия телеканал ретрансляция
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