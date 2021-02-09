В Латвии перестанут транслировать 16 российских телеканалов

Исключить 16 российских телеканалов из ретранслируемых в Латвии решил нацсовет страны по электронным СМИ (NEPLP). Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Решение вступит в силу 10 февраля.

Телеканалы не будут ретранслироваться, поскольку NEPLP неизвестен их официальный представитель в Латвии, который мог бы дать согласие на их распространение от имени владельцев.

Прежний правообладатель SIA "TEM LV" сообщил, что с 1 февраля больше не представляет эти каналы. Возможный новый их представитель не предоставил NEPLP никаких документов.

В список каналов, ретрансляция которых будет остановлена, вошли: "РЕН ТВ Балтия", "НТВ МИР Балтия", "Карусель", "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "РОДНОЕ КИНО", "ИНДИЙСКОЕ КИНО", "Кинокомедия", "Киносерия", "КВН ТВ" , "Кухня ТВ", "BOX TV" и "HD Life".

Вчера, 8 февраля, стало известно, что в Латвии на год запретили трансляцию российского телеканала РТР.

Денис Юдин

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