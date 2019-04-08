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08.04.2019, 10:24

В Литве задержали экс-посла в РФ за возможную помощь россиянину

В Литве задержали экс-посла в РФ за возможную помощь россиянину - Фото
Римантас Шидлаускас (фото - Delfi)

Экс-дипломата Римантаса Шидлаускаса подозревают в возможной торговле влиянием

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Вчера, 7 апреля, управление Службы спецрасследований (STT) Литвы в рамках досудебного расследования возможной торговли влиянием задержало в Вильнюсе экс-посла Литвы в России и еще двух человек. Об этом сообщает Delfi.

В ведомстве заявили, что экс-дипломат Римантас Шидлаускас, который с 2009 года является гендиректором Литовской ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел, подозревается в том, что вместе в сотрудником филиала зарубежного акционерного общества в Литве они договорились получить взятку от гражданина России, руководителя контрольным пакетом акций одного российского банка.

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Отмечается, что денежное вознаграждение могло быть предназначено за то, чтобы россиянину выдали шенгенскую визу. 

С момента восстановления независимости Литвы Шидлаускас занимал различные должности в МИД и на протяжении многих лет возглавлял Консульский департамент МИД страны. В 2002–2008 годах он был послом в России. До этого - послом Литвы в Канаде. 

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Теги: коррупция, Россия, литва, взятка, Римантас Шидлаускас
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