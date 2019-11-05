В Мексике неизвестные расстреляли семью мормонов: погибли дети

Фото: Facebook Jhon LeBaron

В Мексике неизвестные расстреляли автомобиль с женщиной и ее четырьмя детьми из местной семьи мормонов. Полиция подозревает в нападении членов наркокартеля, сообщает ВВС.

Жертвы - члены семьи ЛеБарон из мормонского сообщества, которое обосновалось в Мексике несколько десятилетий назад.

По словам членов семьи, трое матерей с 14 детьми направлялись на трех автомобилях в соседний штат, когда попали в вооруженную засаду.

Сгоревший пуленепробиваемый внедорожник с останками жертв нашли на обочине дороги. Некоторые погибшие, вероятно, сгорели заживо. Еще несколько человек пропали без вести. Число жертв может увеличиться.

Причины нападения пока неизвестны. Местные СМИ пишут, что на женщин с детьми могли напасть по ошибке.

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