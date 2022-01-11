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В МИД РФ ответили на угрозу экс-главы МИД Польши дать России "по яйцам": У нас их нет

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2022, 17:06
В МИД РФ ответили на угрозу экс-главы МИД Польши дать России
Мария Захарова (фото - ЕРА)

Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила в Telegram на заявление бывшего министра иностранных дел Польши, евродепутата Радослава Сикорского о том, что Россия получит "по яйцам" в случае новой агрессии.

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Вчера Сикорский отреагировал в Twitter на высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что деятельность НАТО направлена на "захват территорий, осиротевших в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза".

"Уясни себе, российское посольство, раз и навсегда, на понятном тебе языке. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим папой. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели. А если попробуете еще раз, то получите по яйцам", – написал Сикорский.

"Россия – женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия", – ответила Захарова.

В МИД РФ ответили на угрозу экс-главы МИД Польши дать России "по яйцам": У нас их нет
  • 9-13 января в Европе проходит ряд встреч между представителями США, НАТО и РФ, необходимость которых была вызвана скоплением российских войск на границе Украины и возможным новым военным вторжением РФ. Москва выдвинула США требования по нерасширению НАТО на восток, настаивая на их юридическом закреплении.
  • 10 января в Женеве прошли более чем семичасовые переговоры представителей США и РФ.
  • США на переговорах заявили, что открыты к установлению взаимных ограничений по военным учениям и договоренности о размещении ракет средней дальности, но никому не позволят закрыть двери НАТО для какой-либо страны. Представитель делегации РФ заявил, что США "недооценивают серьезность происходящего". 

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Вадим Ребрина
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мид рф Сергей Лавров радослав сикорский Мария Захарова
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