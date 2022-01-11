В МИД РФ ответили на угрозу экс-главы МИД Польши дать России "по яйцам": У нас их нет
Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила в Telegram на заявление бывшего министра иностранных дел Польши, евродепутата Радослава Сикорского о том, что Россия получит "по яйцам" в случае новой агрессии.
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Вчера Сикорский отреагировал в Twitter на высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что деятельность НАТО направлена на "захват территорий, осиротевших в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза".
"Уясни себе, российское посольство, раз и навсегда, на понятном тебе языке. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим папой. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели. А если попробуете еще раз, то получите по яйцам", – написал Сикорский.
"Россия – женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия", – ответила Захарова.
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