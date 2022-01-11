"Американцы должны готовиться к компромиссам". Топ-10 цитат от России после встречи с США

В начавшейся вчера серии переговоров России с США, Евросоюзом и НАТО по "гарантиям безопасности" ключевую роль играет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. LIGA.net предлагает подборку его публичных высказываний, по которым можно судить о желании и способности Кремля идти на компромисс с Западом по вопросам "нерасширения НАТО" и деэскалации на границах Украины.

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Сергей Рябков в интервью ТАСС 9 января:

"Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, "оттеснить" нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится".

"НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года".

"Для нас более важны другие приоритеты: нерасширение НАТО, ликвидация созданной инфраструктуры, отказ от мероприятий, причем не на взаимной основе, а на односторонней основе со стороны Запада".

"Есть предмет для разговора с точки зрения объяснения логики подходов и, наверное, уточнения того, чем руководствуются коллеги в Вашингтоне и в НАТО в целом. Но ожидать, что на основе той уточненной, публичной подачи своей позиции, которую мы имеем на сегодня, незадолго до начала контактов, мы продвинемся вперед, было бы наивно".

Сергей Рябков в эфире российского телевидения 10 января:

"К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть".

Сергей Рябков на брифинге 10 января по итогам переговоров с заместителем госсекретаря США Венди Шерман в Женеве.

"Мы приехали в Женеву для того, чтобы это все не зашло в тупик. И мы потратили значительные усилия, чтобы объяснить американским коллегам, почему игра с огнем не в их интересах, почему возможное игнорирование абсолютно оправданной постановки вопроса с нашей стороны о том, что дальше так, как это происходило в последние десятилетия, продолжаться не может в отношениях с НАТО. Нужны радикальные изменения вообще самой канвы наших отношений, ее матрицы, ее рамок".

"Мы тысячу раз просили по многим вопросам американцев о доказательствах [обвинений в адрес России]. В ответ либо молчание, либо ссылки на то, что "вы сами знаете, что вы делаете, и ничего больше доказывать не нужно". Наверное, можно пойти по этому же пути и сказать: "Не хотите на слово верить – и не надо".

"По некоторым параметрам взаимодействие Украины с НАТО на сегодня и более продвинуто, чем работа некоторых других членов НАТО внутри Альянса (с точки зрения вклада в решение задач, стоящих перед этим блоком), и более опасно для нас, потому что это… ну… просто рядом со всех точек зрения".

"У нас вызывает беспокойство возможность намеренных провокаций со стороны Украины, которые Киев может проводить самостоятельно, либо в сотрудничестве с западными странами, такими как США. Это может создать ситуацию, когда вероятность столкновений возрастет, и этого необходимо избежать".

"Сейчас нет оснований говорить о том, какие системы и в каком количестве могут быть развернуты, это незамедлительно будет воспринято, как новая угроза со стороны России... Зачем же нам сейчас уподобляться коллегам с той стороны, которые все время [угрожают], что обрушат наш рынок, отключат от SWIFT, а то еще что-то расскажут нам про несертификацию "Северного потока–2".

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Сергей Бережной

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