В Новой Зеландии проведут референдум о легализации каннабиса

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Новой Зеландии на 19 сентября 2020 года назначен общенародный референдум, на котором будет решаться вопрос о легализации продуктов каннабиса для рекреационного употребления. Об этом сообщил министр юстиции страны Эндрю Литтл, передает DW.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Одновременно в Новой Зеландии состоятся парламентские выборы.

У желающих проголосовать будет два варианта: "да" или "нет". Законопроект о легализации и контроле предполагает, что употреблять продукты каннабиса можно будет с 20 лет, для импорта и экспорта семян или растений будет необходима лицензия. Медицинская конопля в стране уже была легализована в 2018 году.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Новозеландский новостной портал Stuff, в случае легализации будет разрешено открыть "кофешопы" для продажи и употребления продуктов каннабиса, однако запрещена продажа соответствующих товаров с дизайном, ориентированном на молодежь и установлен четырехлетний срок лишения свободы за продажу каннабиса лицам моложе 20 лет.

"В случае положительного решения на референдуме Новая Зеландия может стать третьей в мире страной после Уругвая и Канады, где будет легализовано рекреационное употребление", - отмечается в сообщении.

21 января сообщалось, что к омпонент Cannabis Sativa каннабигерол эффективен в борьбе с метициллинрезистентным золотистым стафилококком (MRSA), который вызывает сложно излечимые заболевания, такие как сепсис и пневмония.

Читайте также: Суд впервые оправдал украинца за выращивание каннабиса