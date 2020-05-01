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В Новой Зеландии проведут референдум о легализации каннабиса

В Новой Зеландии проведут референдум о легализации каннабиса - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
01.05.2020, 08:45

Референдум назначен на 19 сентября 2020 года, он пройдет одновременно с парламентскими выборами

В Новой Зеландии на 19 сентября 2020 года назначен общенародный референдум, на котором будет решаться вопрос о легализации продуктов каннабиса для рекреационного употребления. Об этом сообщил министр юстиции страны Эндрю Литтл, передает DW.

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Одновременно в Новой Зеландии состоятся парламентские выборы.

У желающих проголосовать будет два варианта: "да" или "нет". Законопроект о легализации и контроле предполагает, что употреблять продукты каннабиса можно будет с 20 лет, для импорта и экспорта семян или растений будет необходима лицензия. Медицинская конопля в стране уже была легализована в 2018 году.

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Новозеландский новостной портал Stuff, в случае легализации будет разрешено открыть "кофешопы" для продажи и употребления продуктов каннабиса, однако запрещена продажа соответствующих товаров с дизайном, ориентированном на молодежь и установлен четырехлетний срок лишения свободы за продажу каннабиса лицам моложе 20 лет.

"В случае положительного решения на референдуме Новая Зеландия может стать третьей в мире страной после Уругвая и Канады, где будет легализовано рекреационное употребление", - отмечается в сообщении.

  • 21 января сообщалось, что компонент Cannabis Sativa каннабигерол эффективен в борьбе с метициллинрезистентным золотистым стафилококком (MRSA), который вызывает сложно излечимые заболевания, такие как сепсис и пневмония.

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Арина Толина
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