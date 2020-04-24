В Нью-Йорке может быть до 2,7 млн переболевших COVID-19 - губернатор штата

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (Фото - Peter Foley, EPA)

У 13,9% протестированных в ходе исследования в Нью-Йорке обнаружены антитела к коронавирусу, это может говорить о том, что всего в штате до 2,7 млн заразившихся. Об этом вчера, 23 апреля, заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, сообщает CBS.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В исследовании участвовали около 3000 человек, находившихся вне дома - например, в продуктовых магазинах, которые остались открытыми. Антитела к коронавирусу были обнаружены у 12% женщин и 15,9% мужчин. Непропорционально много положительных результатов получено у чернокожих и латиноамериканцев.

Куомо подчеркнул, что это предварительные результаты. Если они подтвердятся, это может означать, что во всем штате уже переболели коронавирусной инфекцией около 2,7 млн человек, и показатели смертности от COVID-19 будут пересмотрены.

10 апреля Куомо заявил, что благодаря карантину эпидемию коронавируса в Нью-Йорке удалось взять под контроль.

С начала пандемии в штате Нью-Йорк зафиксирован 268 581 случай COVID-19, 20 861 человек умер.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE