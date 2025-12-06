В одном из польских городов включали сирену на фоне российской атаки на Украину

Сейчас в Польше выясняют, не произошла ли активация сирен в результате дезинформации, ведь угроза не подтвердилась

Польские пограничники (Иллюстративное фото: Artur Reszko/EPA)

Утром в субботу, 6 декабря, в польском городе Любартов Люблинского воеводства включали сирену воздушной тревоги в связи с российской атакой на украинские регионы. Об этом сообщило медиа RMF24.

Как сообщил мэр города Кшиштоф Пашник, сигналы тревоги были активированы после получения информации от Районного центра кризисного управления "из-за текущей ситуации в Украине".

Районный центр кризисного управления в Любартове, как сообщается, получил предупреждение из другого района о том, что к городу приближается объект.

Проверка длилась почти полтора часа. В конце концов, угроза не подтвердилась, и сигнал тревоги был отменен.

Обстоятельства этого инцидента расследуются, в частности, могла ли быть распространена дезинформация. Журналисты узнали от люблинского воеводы, что его службы не издавали приказа об активации сирен экстренного оповещения.

Люблинский воевода запросил отчет от Районного центра кризисного управления в Любартове относительно срабатывания сирен. В документе содержится запрос на разъяснение причин, почему местные власти города Любартов активировали системы.

Мэр Любартова утверждал, что он сделал это после получения сигнала от должностных лиц районного управления кризисными ситуациями. Люблинский воевода хочет знать, откуда они получили информацию о потенциальной угрозе и были ли процедуры выполнены правильно.

Любартов – город на востоке Польши, административный центр Любартовского уезда. Расстояние от Любартова до границы с Украиной – около 100 км.