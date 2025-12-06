В одному з польських міст вмикали сирену на тлі російської атаки на Україну

Наразі у Польщі з'ясовують, чи не сталася активація сирен внаслідок дезінформації, адже загроза не підтвердилась

Польські прикордонники (Ілюстративне фото: Artur Reszko/EPA)

Вранці у суботу, 6 грудня, в польському місті Любартів Люблінського воєводства вмикали сирену повітряної тривоги у зв’язку з російською атакою на українські регіони. Про це повідомило медіа RMF24.

Як повідомив мер міста Кшиштоф Пашнік, сигнали тривоги були активовані після отримання інформації від Районного центру кризового управління "через поточну ситуацію в Україні".

Районний центр кризового управління в Любартові, як повідомляється, отримав попередження з іншого району про те, що до міста наближається об'єкт.

Перевірка тривала майже півтори години. Зрештою, загроза не підтвердилася, і сигнал тривоги було скасовано.

Обставини цього інциденту розслідуються, зокрема, чи могла бути поширена дезінформація. Журналісти дізналися від люблінського воєводи, що його служби не видавали наказу про активацію сирен екстреного сповіщення.

Люблінський воєвода запросив звіт від Районного центру кризового управління в Любартові щодо спрацювання сирен. У документі міститься запит на роз'яснення причин, чому місцева влада міста Любартів активувала системи.

Мер Любартова стверджував, що він зробив це після отримання сигналу від посадовців районного управління кризовими ситуаціями. Люблінський воєвода хоче знати, звідки вони отримали інформацію про потенційну загрозу та чи були процедури виконані правильно.

Любартів – місто на сході Польщі, адміністративний центр Любартівського повіту. Відстань від Любартова до кордону з Україною – близько 100 км.