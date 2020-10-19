В ООН создают запасы одноразовых шприцев – готовятся к массовому вакцинированию от COVID
Первые поставки вакцины от коронавируса начнутся через несколько месяцев, сообщает NY Times
UNICEF, действующая под эгидой Организации Объединённых Наций, заявила о закупке и распространении более полумиллиарда одноразовых шприцев для вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает The New York Times.
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По словам исполнительного директора Генриетты Фор, сейчас в UNICEF работают над тем, чтобы на момент разработки вакцины страны имели полное обеспечение для быстрой массовой вакцинации. Всего к 2021 году планируют накопить более 1 млрд шприцев.
Фор отметила, что этап вакцинации станет "одним из крупнейших массовых мероприятий в истории человечества".
В организации заявили, что также планируют закупить пять миллионов сейфов для утилизации использованных шприцев, а также холодильники на солнечных батареях для хранения вакцин в странах с ограниченным доступом к электроэнергии.
Первые поставки вакцины от коронавируса начнутся через несколько месяцев, сообщает NY Times.
- В системе ВОЗ был создан глобальный механизм COVAX для объединенных закупок и справедливого распределения возможных вакцин против COVID-19. Сейчас он объединяет 172 страны и работает над несколькими перспективными вакцинами.
- 11 августа глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что только на вакцины против нового коронавируса потребуется более $100 млрд.
- 15 сентября в ВОЗ сообщили, что массовой вакцинации в 2021 году не будет: к этому году будет доступна как минимум одна эффективная вакцина, но на всех ее не хватит.
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