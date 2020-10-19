UA

В ООН создают запасы одноразовых шприцев – готовятся к массовому вакцинированию от COVID

19.10.2020, 16:25
В ООН создают запасы одноразовых шприцев – готовятся к массовому вакцинированию от COVID - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Первые поставки вакцины от коронавируса начнутся через несколько месяцев, сообщает NY Times

UNICEF, действующая под эгидой Организации Объединённых Наций, заявила о закупке и распространении более полумиллиарда одноразовых шприцев для вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает The New York Times

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам исполнительного директора Генриетты Фор, сейчас в UNICEF работают над тем, чтобы на момент разработки вакцины страны имели полное обеспечение для быстрой массовой вакцинации. Всего к 2021 году планируют накопить более 1 млрд шприцев. 

Фор отметила, что этап вакцинации станет "одним из крупнейших массовых мероприятий в истории человечества". 

В организации заявили, что также планируют закупить пять миллионов сейфов для утилизации использованных шприцев, а также холодильники на солнечных батареях для хранения вакцин в странах с ограниченным доступом к электроэнергии.

Первые поставки вакцины от коронавируса начнутся через несколько месяцев, сообщает NY Times. 

  • В системе ВОЗ был создан глобальный механизм COVAX для объединенных закупок и справедливого распределения возможных вакцин против COVID-19. Сейчас он объединяет 172 страны и работает над несколькими перспективными вакцинами.

Читайте также: Маски эффективнее, чем вакцина. Они могут остановить пандемию за 6-12 недель – ученый

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
шприцы ООН вакцинация unicef эпидемия пандемия коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как хорошо ты знаешь политическую кухню Николаева? Восемь вопросов с призами

Как хорошо ты знаешь политическую кухню Николаева? Восемь вопросов с призами
 