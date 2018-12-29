В Пакистане застрелили пранкера во время розыгрыша

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В Пакистане YouTube-пранкера Рана Зухайра, который он изображал привидение в парке, застрелили. Об этом сообщает Pakistan Today.

Зухайр и его друзья Хаснат Али и Абдул Сабур вместе работали над YouTube-каналом Lahori Vines - они разыгрывали людей, притворяясь призраками.

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Один из членов ставшей целью розыгрыша очередной семьи не был настроен шутить и выстрелил в пранкера. Зухайра был убит на месте.

Его друзей задержали и арестовали по подозрению в подстрекательстве к убийству своего друга.

В конце ноября семья американского миссионера Джона Аллена Чау, которого на индийском острове убили представители находящегося под угрозой исчезновения племени сентинельцев, заявила, что прощает тех, кто это сделал.