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29.12.2018, 20:10

В Пакистане застрелили пранкера во время розыгрыша

В Пакистане застрелили пранкера во время розыгрыша - Фото
Фото: скриншот видео

Друзей убитого арестовали по подозрению в подстрекательстве к убийству

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В Пакистане YouTube-пранкера Рана Зухайра, который он изображал привидение в парке, застрелили. Об этом сообщает Pakistan Today.

Зухайр и его друзья Хаснат Али и Абдул Сабур вместе работали над YouTube-каналом Lahori Vines - они разыгрывали людей, притворяясь призраками.

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Один из членов ставшей целью розыгрыша очередной семьи не был настроен шутить и выстрелил в пранкера. Зухайра был убит на месте.

Его друзей задержали и арестовали по подозрению в подстрекательстве к убийству своего друга.

В конце ноября семья американского миссионера Джона Аллена Чау, которого на индийском острове убили представители находящегося под угрозой исчезновения племени сентинельцев, заявила, что прощает тех, кто это сделал. 

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Теги: пранкеры, пакистан, курьез
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