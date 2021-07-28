В Польше обвинили Германию в нарушении солидарности из-за Северного потока-2
28.07.2021, 14:20
Пьотр Мюллер (Фото – Pawel Supernak, EPA)
Согласившись на завершение строительства Северного потока-2, Германия нарушила энергетическую солидарность, а США совершили стратегическую ошибку. Об этом в эфире Польского радио заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
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"В настоящее время можно сказать, что ситуация, к сожалению, предрешена. США, доверившись Владимиру Путину, совершили стратегическую ошибку. Я уверен, что в ближайшие месяцы общественное мнение США подвергнет это решение суровой критике", – заявил Мюллер.
По его словам, Германия в очередной раз нарушила принцип энергетической солидарности.
СПРАВКА. В середине июля 2021 года США и ФРГ достигли соглашения о завершении строительства СП-2, хотя ранее Вашингтон с некоторыми странами НАТО выступал против него и вводил санкции против проекта, так как газопровод сделает Европу слишком зависимой от поставок российских энергоносителей. При президенте США Байдене санкции отменили и договорились с Берлином смягчить последствия запуска СП-2 для Украины и стран восточного фланга НАТО, чтобы "гарантировать" им определенные условия.
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