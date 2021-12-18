В Польше уволили трех командиров солдата-дезертира, который оказался в Беларуси

В Польше уволили командиров солдата-дезертира, оказавшегося в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Польши.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера беларуские пограничники сообщили, что остановили военнослужащего Вооруженных сил Польши Чечко Эмиля 1996 года рождения, он якобы просил "политубежище".

Военная жандармерия Польши сообщила, что в связи с инцидентом начато расследование по статье о дезертирстве, военнослужащему может грозить от одного до 10 лет тюрьмы. Министерство обороны Польши сообщило об увольнении трех командиров в связи с этим случаем.

"После получения отчета от командира дивизии генерала Радомского министр (нацобороны, – ред.) Мариуш Блащак принял решение уволить с должностей командиров солдата, оказавшегося в Беларуси. Были уволены командир батареи, командир взвода и командир 2-го дивизиона в Венгоже", – сказано в сообщении.

В командовании Вооруженных сил Польши случившееся называют "единичным позорным случаем дезертирства" и предостерегают от спекуляций на этой теме.

В Госпогранкомитете Беларуси тем временем заявляют, что польский военнослужащий якобы попросил "политубежище" в стране, заявив, что "не согласен с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами".

Мужчина был военнослужащим 16-й Поморской механизированной дивизии, части которой обороняют границу от наплыва мигрантов, согнанных режимом беларуского диктатора Александра Лукашенко.

СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

16 ноября во время попыток штурма мигрантами границы Польши с Беларусью пострадали семеро польских полицейских и один военнослужащий.

15 декабря около 70 мигрантов пытались штурмовать границу: пострадали двое военных.

Читайте также: Польша отразила прорыв границы "мигрантами Лукашенко": летели камни, светил лазер – видео

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.