В России выселяют на Дальний Восток семьи оккупантов, не желающих воевать в Украине – ГУР

Главное управление разведки сообщило, что семьям российских офицеров в Западном военном округе ВС РФ запретили выезжать за пределы страны, а в случае отказа оккупантов от выполнения боевых задач, их жен и детей "угрожают переселять в депрессивные регионы Дальнего Востока".

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Речь идет как минимум об оккупантах из 332-го отдельного вертолетного полка 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ (в/ч 12633, аэродром "Пушкин", Санкт-Петербург).

ГУР пишет, что жены российских вертолетчиков "решили отдохнуть за границей, пока их мужья наносят ракетно-бомбовые удары по мирному населению Украины на Слобожанском направлении".

"Командование ЗВО уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей", – сообщила результат разведка.

Военная разведка обнародовала список оккупантов упомянутой выше эскадрильи.

По данным британской разведки, Силы обороны Украины выбили множество офицеров среднего и младшего звена в армии РФ.

30 мая в Генштабе сообщили, что под Изюмом оккупанты собрали в эскадрильи Ка-52, а также восстановили мост под Купянском и накапливают бронетехнику на юге.

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Евгений Пилипенко

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