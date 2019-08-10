В России заявили о "снятии вопросов" по интеграции с Беларусью

Александр Лукашенко, Владимир Путин (фото - EPA)

Власти России и Беларуси устранили принципиальные разногласия и достигли договоренностей в вопросе интеграции в Союзное государство, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин. Об этом сообщает пропагандистский ресурс ТАСС.

По его словам, в течение месяца должна состояться встреча премьеров двух стран, на которой сформируют финальный вариант договоренностей, которых президенты стран достигли на встрече, прошедшей в Санкт-Петербурге в июле.

Интеграция в рамках Союзного государства предполагает более глубокое и широкое сотрудничество, нежели то, которое сейчас действует в рамках Евразийского экономического союза.