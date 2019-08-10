В России заявили о "снятии вопросов" по интеграции с Беларусью

Власти России и Беларуси устранили принципиальные разногласия и достигли договоренностей в вопросе интеграции в Союзное государство, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин. Об этом сообщает пропагандистский ресурс ТАСС.
По его словам, в течение месяца должна состояться встреча премьеров двух стран, на которой сформируют финальный вариант договоренностей, которых президенты стран достигли на встрече, прошедшей в Санкт-Петербурге в июле.
Интеграция в рамках Союзного государства предполагает более глубокое и широкое сотрудничество, нежели то, которое сейчас действует в рамках Евразийского экономического союза.
- 18 июля президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин на переговорах в Санкт-Петербурге обсудили и согласовали 80% вопросов дальнейшей интеграции.
- В мае редактор белорусской службы международной организации InformNapalm Денис Ивашин говорил, что существует прямая угроза независимости и суверенитету Беларуси. Он убежден, что "Россия планирует окончательно поглотить Беларусь под прикрытием полноценного развертывания проекта так называемого Союзного государства.
- 9 июля Лукашенко опроверг возможное объединение с Россией. По его словам, они с Путиным договорились не ломать договор о создании Союзного государства.