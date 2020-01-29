В Северной Корее у ядерного полигона произошло землетрясение

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Землетрясение магнитудой 2,5 произошло в Северной Корее в трех километрах от полигона Пунгэри, на котором в 2017 году проводилось ядерное испытание. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Корейскую метеорологическую администрацию (KMA).

"Вероятно, речь идет о естественном землетрясении, вызванным ядерным тестом в 2017 году", - отмечается в сообщении.

С момента последнего ядерного испытания в Пунгэри было зафиксировано 13 природных землетрясений у полигона, в том числе семь в 2017 году, три - в 2018 и второй 2019 годах. Их магнитуды колебались от 2,5 до 3,2.

Информации о пострадавших нет.