В Шотландии заявили о планах на новый референдум – власти Британии отказались реагировать

Партии, выступающие за независимость, получили абсолютное большинство в шотландском парламенте на прошедших выборах. Британский министр Майкл Гоув отказался говорить о том, как правительство Соединенного Королевства отреагирует, если шотландский парламент примет законопроект о проведении референдума о независимости. Об этом пишет Reuters.

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В воскресенье Гоува неоднократно спрашивали в Sky News, пойдет ли правительство Великобритании в суд, чтобы остановить референдум, но он отказался отвечать.

Сообщается, что первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявила после победы на выборах, что будет продвигать планы нового референдума о независимости.

13 декабря 2019 года стало известно, что победившая на выборах в Шотландии Национальная партия собирается инициировать проведение второго референдума о независимости.

В январе 2020 года сторонники независимости Шотландии впервые оказались в большинстве с 2015 года – опрос YouGov.

В октябре 2020-ого стало известно, что идею о независимости региона поддерживает рекордное количество шотландцев – 58%.

В ноябре прошлого года Стерджен заявила, что референдум о независимости Шотландии может состоятся уже в 2021 году – после парламентских выборов в регионе.

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Станислав Стороженко

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