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В Шотландии заявили о планах на новый референдум – власти Британии отказались реагировать

09.05.2021, 11:52
В Шотландии заявили о планах на новый референдум – власти Британии отказались реагировать - Фото
Майкл Гоув

Партии, выступающие за независимость, получили абсолютное большинство в шотландском парламенте на прошедших выборах. Британский министр Майкл Гоув отказался говорить о том, как правительство Соединенного Королевства отреагирует, если шотландский парламент примет законопроект о проведении референдума о независимости. Об этом пишет Reuters.

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В воскресенье Гоува неоднократно спрашивали в Sky News, пойдет ли правительство Великобритании в суд, чтобы остановить референдум, но он отказался отвечать.

Сообщается, что первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявила после победы на выборах, что будет продвигать планы нового референдума о независимости.

Читайте также: Премьер Шотландии потребует нового референдума по Brexit

Станислав Стороженко
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майкл гоув Шотландия Великобритания референдум парламент Никола Стерджен
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