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31.05.2019, 12:09

В штате США могут запретить аборты даже после изнасилования

В штате США могут запретить аборты даже после изнасилования - Фото
Фото: pixabay.com

Инцест или изнасилование не будут исключением, если закон вступит в силу

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс подписал законопроект, запрещающий аборты, сообщает CNN.

Аборты запрещаются после фиксирования сердцебиения плода (около шести недель беременности). Исключения не может быть даже после изнасилования или инцеста.

Уточняется, что закон Луизианы вступит в силу только в том случае, если федеральный апелляционный суд поддержит аналогичный закон в Миссисипи. Федеральный судья, слушавший дело, выразил глубокий скептицизм в отношении решения Миссисипи, особенно в отношении отсутствия исключений по абортам.

"Я знаю, что есть много людей, которые ​​не согласны со мной, и я уважаю их мнение", - заявил перед подписанием законопроекта губернатор Луизианы.

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15 мая Сенат американского штаба Алабама принял законодательство, которое предусматривает почти полный запрет абортовТеперь в Алабаме можно делать аборт только в том случае, если беременность угрожает здоровью женщины. Президент США Дональд Трамп не согласился с ключевыми положениями жесткого запрета женщинам прерывать беременность, введенного в Алабаме.

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Теги: запрет абортов, аборт, Луизиана
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