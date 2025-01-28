В Швеции мужчина на автомобиле пытался прорваться в посольство России, его задержали

Посольство России в Швеции (Фото: Anders Wiklund/EPA)

В Швеции полицейские задержали мужчину, который на машине въехал в ворота российского посольства в Стокгольме. Об этом сообщил телеканал SVT.

В полиции рассказали, что мужчину подозревают в попытке проникновения на территорию после того, как он въехал в ворота посольства РФ.

"Он все еще находился в машине и его могли легко арестовать", – рассказал представитель местной полиции Даниэль Викдаль.

Он добавил, что полиции стало известно о случившемся в 06:54 по местному времени во вторник, 28 января.

Задержанному 45 лет. По факту попытки "грубого незаконного проникновения" начато досудебное расследование.

"Так он и не попал. Мы не знаем, почему он это сделал, кроме того, что его подозревают в попытке проникнуть внутрь [посольства]", – резюмировал представитель полиции.

9 октября 2023 года стало известно, что земельный участок и базу отдыха в Скубянке решили передать польским Силам обороны. Территория ранее принадлежала посольству России.

В апреле 2024 года в течение двух ночей в столице Литвы Вильнюсе в здание российского посольства бросали бутылки с зажигательной смесью.