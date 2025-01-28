У Швеції чоловік на авто намагався прорватись у посольство Росії, його затримали

Посольство Росії у Швеції (Фото: Anders Wiklund/EPA)

У Швеції поліціянти затримали чоловіка, який на автівці в’їхав у ворота російського посольства у Стокгольмі. Про це повідомив телеканал SVT.

У поліції розповіли, що чоловіка підозрюють у спробі проникнення на територію після того, як він в'їхав у ворота посольства РФ.

"Він все ще перебував у машині і його могли легко заарештувати", – розповів речник місцевої поліції Даніель Вікдаль.

Він додав, що поліції стало відомо про подію о 06:54 за місцевим часом у вівторок, 28 січня.

Затриманому 45 років. За фактом спроби "грубого незаконного проникнення" розпочато досудове розслідування.

"Так він і не потрапив. Ми не знаємо, чому він це зробив, окрім того, що його підозрюють у спробі проникнути всередину [посольства]", – резюмував речник поліції.

9 жовтня 2023 року стало відомо, що земельну ділянку та базу відпочинку у Скуб’янці вирішили передати польським Силам оборони. Територія раніше належала посольству Росії.

У квітні 2024 року упродовж двох ночей у столиці Литви Вільнюсі в будівлю російського посольства кидали пляшки із запальною сумішшю.