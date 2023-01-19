В Швеции посадили двух братьев-агентов ГРУ – старший был в спецслужбе, получил пожизненное

Двое шведских братьев иранского происхождения получили длительные сроки тюремного заключения за работу на Главное разведывательное управление Генштаба РФ "при отягчающих обстоятельствах", несмотря на то, что полностью отрицали вину. Об этом сообщило местное Sveriges Radio.

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Aftonbladet со ссылкой на свои источники пишет, что Пейман "работал с очень конфиденциальными материалами на своем личном компьютере", а когда его арестовали, младший брат якобы сломал жесткий диск и выбросил его в мусорное ведро в районе Уппсалы.

Пеймана взяли в сентябре 2021-го, когда полиция безопасности провела операцию в Уппсале. На тот момент он был топ-менеджером Шведского продовольственного агентства. В середине ноября арестовали и Паяма Киа.

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Суд проходил преимущественно за закрытыми дверями, так как большая часть материалов является конфиденциальными.

Старший из братьев, 42-летний Пейман Киа, получил в Окружном суде Стокгольма пожизненное заключение, 35-летний Паям Киа – девять лет и 10 месяцев тюрьмы (обвинение требовало не менее 12 лет).

Обоих признали виновными в шпионаже в пользу России и ее военной разведки ГРУ с сентября 2011 года по сентябрь 2021 года.

Родившиеся в Иране братья получали и передавали секретную информацию РФ и ее спецслужбам, при чем старший "был движущей силой преступления", отметили в суде.

Более того, Пейман Киа работал в Службе госбезопасности Швеции (SAPO) с 2014 по 2015 год, поэтому дело классифицируется как "особо серьезное". В суде было доказано, что братья составили список всех сотрудников SAPO.

По словам защиты, Пейман Киа обжалует приговор.

Євген Пилипенко

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