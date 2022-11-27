Пара из РФ, подозреваемая в Швеции в шпионаже, была соседями с агентами ГРУ – Bellingcat

Российские спецслужбы раз за разом проваливаются из-за публичной доступности данных, по которым можно проследить связи их агентов. Об этом написал в Twitter создатель расследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс.

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По словам Хиггинса, один из руководителей Bellingcat Христо Грозев обнаружил, что супружеская пара, задержанная 22 ноября в Швеции по подозрению в шпионаже, с 1999 года владеет в Москве квартирой в том же доме, что и публично "засвеченные" агенты и руководители ГРУ.

Ранее в медиа были названы имена задержанных - это Сергей Скворцов и Елена Кулькова. По доступным данным, они и члены их семьи с 1999 года являются собственниками квартиры в Москве по адресу ул. Зорге, 36.

В этом же доме одна из квартир принадлежит сотруднику военной разведки ГРУ Денису Сергееву, которого подозревают в отравлении в Великобритании Сергея Скрипаля. Хиггинс отмечает, что Сергеев под именем Сергея Федотова в 2015 году участвовал в отравлении болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева.

Другая квартира в том же доме принадлежит генерал-майору Андрею Аверьянову, который возглавляет воинскую часть 29155 ГРУ, она же "161 учебный центр", в котором проходят подготовку сотрудники ГРУ.

Еще одна квартира по адресу ул. Зорге, 36, принадлежит генерал-майору ГРУ Андрею Ильиченко.

Точно неизвестно, проживали по этому адресу арестованные на Западе россияне или нет, так как они переехали в Швецию вскоре после приобретения квартиры.

Как сообщили шведские официальные лица, Скворцов и Кулькова подозреваются в том, что они с 2013 года участвовали в шпионской деятельности против США, а с 2014 года – против Швеции.

28 октября прокуратура Норвегии назвала человека, который въехал в страну как гражданин Бразилии и был задержан по подозрению в шпионаже в пользу России.

Сергій Бережний

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