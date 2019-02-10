В Швеции произошел взрыв: есть погибший

Фото: twitter.com/JMNoticias

В Ворберге, который расположен к югу от Стокгольма, сегодня около 15:00 произошел взрыв. Об этом сообщает Vg.no.

В результате погиб один человек. По данным СМИ, мужчина погиб после срабатывания бомбы, которую он пытался заложить в один из домов.

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Сотрудник полиции Анна Вестберг заявила, что правоохранители исключают версии, которые связаны с терроризмом.

"Мы не видим террористической связи. Мы прилагаем все усилия и сейчас изучаем, что это могло быть", - сказала Вестберг.

Жителей соседних домов эвакуировали.

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