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10.02.2019, 21:14

В Швеции произошел взрыв: есть погибший

В Швеции произошел взрыв: есть погибший - Фото
Фото: twitter.com/JMNoticias

По данным СМИ, мужчина погиб после срабатывания бомбы

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В Ворберге, который расположен к югу от Стокгольма, сегодня около 15:00 произошел взрыв. Об этом сообщает Vg.no.

В результате погиб один человек. По данным СМИ, мужчина погиб после срабатывания бомбы, которую он пытался заложить в один из домов.  

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Сотрудник полиции Анна Вестберг заявила, что правоохранители исключают версии, которые связаны с терроризмом.

"Мы не видим террористической связи. Мы прилагаем все усилия и сейчас изучаем, что это могло быть", - сказала Вестберг.

Жителей соседних домов эвакуировали.

6 февраля в Стамбуле (Турция), в районе Картал азиатской части города, рухнуло 8-этажное жилое здание

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Теги: взрыв, швеция, Ворберг
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