В Сирии обстреляли ракетами американскую базу

25 ноября поздно вечером на северо-востоке Сирии ракетами обстреляли американскую базу. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

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Военные рапортовали, что две ракеты упали на территории патрульной базы в Аль-Шаддади примерно в 22:31 по киевскому времени.

"Никто не пострадал. Не была повреждена ни база, ни имущество коалиции", – говорится в пресс-релизе.

Сирийские демократические силы посетили место, откуда был совершен обстрел, и обнаружили там третью незапущенную ракету.

Противники Сирийских демократических сил (в альянс входят курдские отряды самообороны, сирийской арабской оппозиции, ассирийские и туркоманские отряды) – террористы Исламского государства, Фронта ан-Нусра, а также Турция, которая время от времени вторгается на север Сирии.

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Євген Пилипенко

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