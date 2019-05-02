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02.05.2019, 15:43

В Скандинавии отменили 709 рейсов из-за забастовки пилотов

В Скандинавии отменили 709 рейсов из-за забастовки пилотов - Фото
Фото: pixabay.com

Забастовка длится уже неделю. Пилоты требуют повышения заработной платы

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Авиаперевозчик Scandinavian Airlines из-за забастовки пилотов отменил в общей сложности 709 рейсов, что повлияло на 54 тыс путешественников, сообщает The Local.

Сегодня – уже седьмой день забастовки. Переговоры между авиакомпанией и профсоюзами ведутся практически круглосуточно, однако ситуация "все еще тупиковая".

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В четверг компания отменила 200 рейсов.

Пилоты скандинавской авиакомпании из Швеции, Дании и Норвегии требуют повышения заработной платы.

22 апреля Европейская Комиссия по обеспечению безопасности полетов обновила список запрещенных авиакомпаний. Под запрет попали авиаперевозчики, которые не соблюдают международные стандарты безопасности. Среди них девять авиаперевозчиков из Молдовы: Tandem Aero, Valan ICC, Aim Air, Oscar Jet, Air Stork, Megaviation, Pecotox-Air, Terra Avia, Fly Pro.

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Теги: рейсы, Scandinavian Airlines, скандинавия
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