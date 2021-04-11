В США арестовали мужчину, который "хотел уничтожить интернет"
В США арестовали 28-летнего жителя штата Техас Сета Пендли по подозрению в намерении подорвать дата-центр Amazon в Вирджинии, чтобы "уничтожить около 70% интернета". Об этом сообщает пресс-служба американского Минюста.
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Расследование против Пендли началось в январе 2021 года – на него пожаловались в ФБР из-за постов на одном из форумов. В ходе расследования выяснилось, что мужчина в одной из переписок якобы заявил о намерении "уничтожить около 70% интернета". Для этого он хотел использовать взрывчатку C-4.
Его задержали, когда он захотел купить взрывчатку у агента ФБР под прикрытием. С ним Пендли так же поделился своими планами: желанием атаковать веб-серверы, которые якобы предоставляют услуги правоохранительным органам. Он сказал, что надеется свергнуть "олигархию, находящуюся у власти в США".
По данным Vice, Пендли планировал атаковать дата-центр Amazon. В случае признания вины ему грозит до 20 лет тюрьмы.
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