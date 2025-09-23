В США арестовали мужчину, который светил лазерной указкой в вертолет Трампа

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Секретная служба арестовала мужчину по подозрению в том, что он светил лазерной указкой на Marine One, когда вертолет с президентом США Дональдом Трампом на борту вылетал из Белого дома. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Инцидент произошел в субботу вечером после того, как офицер Секретной службы Диего Сантьяго в форме увидел мужчину без рубашки, который "разговаривал сам с собой и громко говорил" на проспекте Конституции, прямо возле Эллипса, говорится в судебных документах.

Из-за нехватки света на тротуаре офицер Сантьяго посветил фонариком на [подозреваемого] для дальнейшего наблюдения. Подозреваемый "затем направил красный лазерный луч в лицо офицера Сантьяго, очевидно, в ответ. Красный лазерный луч попал в глаза офицера Сантьяго и ненадолго дезориентировал его", говорится в заявлении.

Офицер подошел к мужчине, позже его идентифицировали как Джейкоба Сэмюэля Уинклера, который "направил ту же красную лазерную указку в направлении Marine One и активировал красный лазерный луч".

Сотрудник Секретной службы сказал, что он знал, что это было "опасно для Marine One и всех на борту".

В документах говорится, что "поведение (подозреваемого) представляло риск слепоты от вспышки и дезориентации пилота, особенно во время полета на низких высотах рядом с другими вертолетами (парковой полиции США, морской пехоты США) и Вашингтонского монумента".

Офицер Сантьяго задержал мужчину, вынул указку из его руки и надел на него наручники.

Затем подозреваемый стал на колени и начал говорить что-то вроде: "Я должен попросить прощения перед Дональдом Трампом" и "Я прошу прощения перед Дональдом Трампом". Следователи заявили, что у него также был при себе нож с фиксированным лезвием.